رئيس الوزراء: ضخ استثمارات بـ400 مليار جنيه في سيناء خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه أعلن انطلاق خطة تنمية شمال سيناء اليوم، بعدما عانت من الإرهاب على مدار السنوات العشرة الماضية، كما عانى أبناء القوات المسلحة والشرطة من هذا الإرهاب البغيض.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «لم يكن أسبوع يمر إلا ونرى حادثا يستشهد فيها فرد من قوات الشرطة أو القوات المسلحة أو أهالي شمال سيناء».

400 مليار جنيه استثمارات في سيناء

وتابع: «نجحنا في القضاء على الإرهاب بالتوازي مع التنمية، واليوم نشهد تدشينا لانطلاق عملية التنمية الكبرى في شمال سيناء، باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه، تضخها الدولة في الفترة المقبلة لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لهذه المنطقة».