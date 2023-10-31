إعلان كشوفات أسماء المتقدمين بطلبات تقنين الأراضي في مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، أسماء المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين في ظل قانون 144 لسنة 2017، مطالبا إياهم بسرعة التوجه إلى إدارة الأملاك بمجلس المدينة، لاستيفاء الملفات وعرضها على لجنة التثمين وإجراء المعاينات لبعضها.

الأحكام الصادرة ضد مخالفات البناء

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، على المواطنين الصادر ضدهم إجراءات القانونية في مخالفات المباني المخالفة والبناء العشوائي والتعدي على أراضي أملاك الدولة، سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة لتوفيق أوضاعهم.

تسليم الاستيفاءات لاستكمال تقنين أوضاع المباني

ونبه محافظ مطروح على سرعة التوجة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، عبر شباك مندوب الأملاك لتسليم الاستيفاءات، لاستكمال تقنين المباني تفادياً لتعرض المتقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن استيفاء الأوراق.

وأوضح أنه جرى بحث العديد من المستندات وتعديل القرارات بتقديم ما يفيد صحة المباني الصغيرة والعقارات، من حيث وجود تراخيص أو تصالح من عدمه، ضد الأشخاص الصادر ضدهم إجراءات قانونية، واستفاد منها العديد من المواطنين بعد تقديم الإفادات اللازمة المطلوبة.

ولفت رئيس المدينة إلى أنّ إدارة الأملاك بمدينة مرسى مطروح، أعدت الكشوفات بإعلان طلبات الشراء للمتقدمين الذين لم يتم إجراء معاينات لهم على الطبيعة، ضمن جهود المدينة في قطاع تقنيين الأراضي.

استكمال إجراءات المواطنين بالمركز التكنولوجي

ووجه إدارة الأملاك، بإعداد كشوفات والتنسيق مع المركز الإعلامي لنشر وإعلام المتقدمين، بسرعة التوجة للمدون أسمائهم بالكشوفات إلى إدارة الأملاك لإجراء المعاينات على الطبيعة، في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، طبقًا لتعليمات محافظ مطروح، ويجري مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري، التي تسفر عن استخراج استيفاءات لبعض الملاحظات بالملفات وكان أهمها، تحديد مواعيد للمعاينات، وتوفير خرائط مساحية، وعدم دفع أقساط متأخرة للعقود المسجلة، والتأخر في استكمال إجراءات إنهاء ملفات الأراضي لتحويلها من زراعي لمباني، وتُنشر على الصفحة الرسمية لمدينة مرسى مطروح.