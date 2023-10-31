مدير مكتبة الإسكندرية: مصر قدمت تضحيات كبرى بشأن القضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن ما يجري في غزة الآن لم يحدث في العالم من قبل، حتى خلال الحرب العالمية الثانية، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات إبادة للمواطنين العزل.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش لقاء نظمته مكتبة الإسكندرية اليوم بعنوان «مصر والقضية الفلسطينية»، وذلك بحضور اللواء محمد إبراهيم، وكيل جهاز المخابرات العامة سابقاً، والدكتور محمد شوقي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والتشريعية، ولفيف من المثقفين والمفكرين وكبار المسئولين.

زايد: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت

وأوضح زايد، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابتا منذ البداية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية قدمت تضحيات كبرى والموقف الحالي هو استمرار للموقف التاريخي.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن موقف مصر يؤكد أن ما تقوم به إسرائيل في غزة غير مقبول ويجب وقف إطلاق النار والسماح بدخول الدواء والغذاء والوقود والبدء في حوار من أجل السلام، مؤكدا وجود تناقض كبير في العالم ما بين الممارسات الأخلاقية والممارسات السياسية، فالعالم الذي ينادي بالأخلاق والتعاون والتقارب هو نفسه الذي يدعم الحروب.

فوزي: الدور المصري في القضية الفلسطينية نزيه

فيما أشار الدكتور سامح فوزي، كبير باحثين في تقديم الندوة، إلى أن الدور المصري في القضية الفلسطينية نزيه، راسخ ولا يتبدل، وظهر في الأزمة الحالية في التأكيد على رفض تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والإصرار على أن تسوية القضية الفلسطينية لا يتسنى إلا بالتصدي لجذورها الأساسية، وهي الاحتلال والاستيطان، وتحذير القيادة المصرية من مغبة اتساع نطاق العمليات العسكرية للتحول إلى حرب إقليمية شاملة.

شوقي: يجب اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية

كما دعا الدكتور محمد شوقي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية تجاه ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأشار خلال كلمته، إلى ثلاثة محاور تتعلق بالعدوان الحالي على قطاع غزة، وهي مشروعية المقاومة والدفاع الشرعي عن النفس وما يمكن أن نفعله على المستوى القانوني الدولي تجاه ما يحدث، مؤكدا أن ما قام به الفلسطينيون في 7 أكتوبر هو مقاومة مشروعة وفقاً للقانون الدولي، والدلائل التاريخية كثيرة في هذا السياق.

وأوضح أن إسرائيل ومناصريها من الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان يقولون إن ما تقوم به إسرائيل هو دفاع عن النفس، ولكن القانون الدولي يقول غير ذلك.