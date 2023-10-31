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مصطفى بكري: القيادة السياسية أخذت على عاتقها مهمتي البناء والتصدي للإرهاب

كتب:

يارا أشرف
04:33 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
مصطفى بكري

مصطفى بكري

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية أخذت على عاتقها مهمتي البناء والتصدي للإرهاب، وسيناء أغلى قطعة أرض لدى كل المصريين، مشيدا بدور الشيخ إبراهيم العرجاني، إذ أن سيناء في قلبه وعقله وتمثل له قبلة الحياة، لذلك بدأت المخاطر والتحديات.

وأضاف خلال كلمته في لقاء رئيس الوزراء مع أهالي ومشايخ وعواقل سيناء، أن الرئيس السيسي أكد أن سيناء وحدود مصر خط أحمر، ولن نسمح بالتجاوز أو أن تكون أرض سيناء وطنا بديلا وإنهاء للقضية الفلسطينية.

 

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