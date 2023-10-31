حزب المؤتمر: الرئيس السيسي خصص أكثر من 750 مليار جنيه لتنمية سيناء

قال الدكتور السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سيناء تعد قطعة من قلوب كل المصريين، ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار منذ حرب الاستنزاف إلى الآن، مشيرا إلى أن سيناء عانت من التهميش والإهمال على مدار العقود السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا: «أصبح هناك دعم كبير للغاية بمحافظة سيناء منذ تولي الرئيس السيسي، إذ تم تخصيص ما يزيد عن 750 مليار جنيه لتنميتها ووضعها على الخارطة الاستثمارية والاقتصادية بشكل كبير».

وأضاف السعيد غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، وجه بضرورة العمل في سيناء من خلال شقين، أحدهما أمني ويتعلق بمواجهة الإرهاب، والآخر تنموي ويتمثل في إقامة العديد من المشروعات القومية المتنوعة سواء الخدمية أو الاستثمارية، وهذا سبيل تحقيق التنمية الحقيقية والازدهار واستدامة الاستقرار والقضاء نهائيا على الإرهاب.

خطة للتنمية والاستثمار في سيناء

وتابع بأن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية والاستثمار في سيناء فضلا عن عدة محاور في مجالات التنمية الشاملة في إطار الاستثمار الصناعي والسياحي والتعليمي والتجاري والصحي ومناطق حرة إلى جانب السعي خلف التنمية البشرية وتنمية بناء الإنسان.