«الصحة الفلسطينية»: كل مستشفيات غزة تلقت أوامر بالإخلاء من الاحتلال الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت لليوم الثاني على التوالي، قصف المناطق المجاورة لمستشفيين في غزة، ما أسفر عن أضرار فيها، كاشفة عن أن جميع المستشفيات الـ13 التي لا تزال تعمل في هذه المناطق، تلقت أوامر إخلاء إسرائيلية متكررة في الأيام الأخيرة، ولحقت أضرار بمستشفيي ناصر والصداقة التركي المستشفى الوحيد للسرطان، ومركز صحي تابع للأونروا، كما تعرضت مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني المجاورة لمستشفى القدس للقصف.

سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الانتقال لمستشفيات القدس

أشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أنه منذ السابع من أكتوبر الجاري، إلى أن سلطات الاحتلال منعت خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي 48، بمن فيهم 2000 مريض بالسرطان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.