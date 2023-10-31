مدبولي: مصر ضد سياسة العقاب الجماعي في قطاع غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب، وضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء، وهو التزامًا تنص عليه القوانين الدولية، داعيا دول العالم إلى أن يكون المنظور عادلًا، يدين سقوط الضحايا من كل الجوانب، ولا يوجد ميزة أو أفضلية لجانب عن آخر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد أمام معبر رفح، أنّ مصر ضد سياسة العقاب الجماعي التي تحدث الآن ضد السكان والمدنيين في قطاع غزة، وتتحرك على كل المستويات لحل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع الأبرياء.

ووجّه رئيس الوزراء، الشكر إلى كل قيادات المجتمع المدني داخل أو خارج مصر، وإلى كل الحكومات التي كانت حريصة على تقديم المساعدات إلى أهالي غزة، وكل مؤسسات المجتمع المصري.