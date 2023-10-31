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«شكري» ومفوض «الأونروا» يبحثان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

كتب:

مريم جاد
04:58 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن سامح شكري وزير الخارجية، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، يبحثان في القاهرة، الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

أكد وزير الخارجية، التزام مصر الثابت ببذل الجهود للحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

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بقلم مريم جاد