رئيس هيئة الإسعاف: لدينا 3 آلاف سيارة موزعة على مستوى الجمهورية

استعرضت عدد من الجهات بالدولة الجهود المبذولة لمواجهة الكوارث والأزمات وذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوي جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخري منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدني والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.

لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف أن هناك 3000 سيارة إسعاف موزعة على مستوي الجمهورية .

وأشار خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمنافشة الاستطلاع والمواجهة حول الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الكوارث والأزمات قائلا إن هذه السيارات موزعة بحسب الطبيعة السكانية ووفقا للمناطق الأكثر خطورة.

وكشف الدكتور عمرو رشيد عن وجود 17 معيارا لتوزيع سيارات الإسعاف حسب خريطة الجمهورية لافتا إلى أن سيارة الإسعاف تصل إلى المكان المطلوب خلال 8 دقائق في البلاغات الطارئة.

وشدد رئيس هيئة الإسعاف على وجود تعاون بين جهات الدولة للتعامل مع الأزمات الطارئة ضاربا مثال بالإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة في حادث الإسكندرية الذي وقع منذ أيام وراج ضحيته عدد من المواطنين.

الاستعداد للأزمات والكوارث

أكد خالد حمدي، مساعد وزير النقل للتنظيم وسلامة مرافق النقل، إنه يتم الاستعداد للأزمات والكوارث عند وصول أي معلومات عن حدوث أحوال جوية مثل السيول والأمطار، ويتم التنبيه على مديريات الطرق لأخذ الاحتياطات، وتأتي مرحلة الأزمة ويتم مجابهتها، ويتم وقف الطريق ثم بعد ذلك يتم إصلاح أي تضرر في الطريق حال حدوثه.

جهاز شؤون البيئة

وتابع: «يتم عمل عزل إشعاعي في كل ميناء، ويتم التعامل مع أي أزمة وتوفير المعلومات الكافية قبلها لمنع أي أضرار».

وأكد الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، أن هناك غرف عمليات لإدارة الأزمات والكوارث تعمل على مدار 24 ساعة، ويتم العمل وفق خطط وطنية.

أضاف: «لدينا خطط لمكافحة التلوث البيئي والتلوث البحري، ويتم التعامل مع أزمات التلوث بالزيت، السحابة السوداء التي كانت تثير أزمة في مصر كل سنة، ولكن آخر 4 سنوات لم نرها لأن هناك خطوات استباقية، بجانب توعية الفلاح وتحفيزه لإعادة الاستفادة من قش الأرز، والتعامل مع هذه الأزمة التي كانت تؤثر سلباً على المواطنين خاصة الذين يعانون من أمراض صدرية، لكنها اختفت، وهناك مليون 750 ألف فدان أرز يتم زراعتها، ويتم التعامل مع حجم المخلفات الكبير وتدويرها».

وأشار إلى أهمية ما يسمي بالخريطة التفاعلية، بتحديد الأماكن التي قد تتضرر، والتنبؤ بالأزمات والكوارث، من خلال التعاون مع الجهات المعنية.