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رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بحضور اجتماع برلماني لحسم مسابقة المعلمين

كتب:

ولاء نعمه الله
04:14 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن وزارة شئون المجالس النيابية تلقت ردا من وزارة التربية والتعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حينما أثار بعض النواب الأزمة مرة أخرى، قائلا: المجلس سبق وتدخل وتلقينا ردا على من الحكومة في هذا الشأن.

وطالب رئيس المجلس، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور أقرب اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي لعرض تفاصيل الرد الوارد من وزارة التعليم في هذا الشأن.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.