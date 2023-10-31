«الصحة الفلسطينية»: 400 شهيد وجريح في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وجود 400 شهيد وجريح في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بمخيم جباليا في قطاع غزة.

وارتفعت محصلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بمُخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة، إلى 400 شهيد وجريح، كتقدير أولي.

وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية، بأن عشرات المواطنين استشهدوا قبل قليل وأصيب عشرات آخرين، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف عمارتين سكنيتين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مراسل «وفا»، إن أكثر من 15 شهيدا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إلى جانب عشرات المصابين، عقب تدمير طيران الاحتلال عمارة سكنية بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف أن عشرات من الجرحى والشهداء لا زالوا تحت الأنقاض.

وأفادت الوكالة الفلسطينية، باستشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين في قصف لعمارة ساق الله في المخيم ذاته.