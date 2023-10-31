قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بقصف مخيم جباليا (صور)

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جاليا شمال شرق قطاع غزة، حيث قصف الاحتلال حيا كاملا فوق رؤوس ساكنيه في مخيم جباليا المكتظ بالسكان.

وسقط مئات الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي على حي سكني بمخيم جباليا شمال غزة، دون تحديد العدد النهائي لمصابين والشهداء، وجار البحث عن الضحايا والمصابين أسفل الأنقاض، بحسب «وفا».