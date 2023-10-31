إطلاق رشقات صاروخية من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل كتب: حسن سمير 06:07 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 رشقات صاروخية - أرشيفية أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بإطلاق رشقات صاروخية من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أستاذ علوم سياسية: أمريكا تستطيع إيقاف عدوان الاحتلال على غزة مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: غزة تحولت لمقابر جماعية الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف قوة مدرعة وأخرى راجلة للاحتلال الإسرائيلي في غزة «الخارجية»: الممارسات الإسرائيلية ضد قطاع غزة تنتهك أحكام القانون الدولي غزة فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي بقلم حسن سمير