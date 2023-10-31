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إطلاق رشقات صاروخية من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

كتب:

حسن سمير
06:07 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رشقات صاروخية - أرشيفية

رشقات صاروخية - أرشيفية

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بإطلاق رشقات صاروخية من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

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