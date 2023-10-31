الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف قوة مدرعة وأخرى راجلة للاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم، استهداف قوة مدرعة وقوة راجلة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة السموني بحي الزيتون بعدد من قذائف الهاون، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، فجر اليوم، أنها استهدفت 4 آليات إسرائيلية ودبابة وجرافة شمال غرب قطاع غزة.

قوات الاحتلال تواصل قصف مستشفيات غزة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت لليوم الثاني على التوالي، قصف المناطق المجاورة لمستشفيين في غزة، ما أسفر عن أضرار فيها، كاشفة عن أن جميع المستشفيات الـ13 التي لا تزال تعمل في هذه المناطق، تلقت أوامر إخلاء إسرائيلية متكررة في الأيام الأخيرة، ولحقت أضرار بمستشفيي ناصر والصداقة التركي وهو المستشفى الوحيد للسرطان، ومركز صحي تابع للأونروا، كما تعرضت مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني المجاورة لمستشفى القدس للقصف.