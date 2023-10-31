أستاذ علوم سياسية: أمريكا تستطيع إيقاف عدوان الاحتلال على غزة

قال الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية، إن ضرب قوات الاحتلال البنى التحتية في غزة متوقع بعد عدم تحقيق أي نصر على الأرض وفي ظل إعلانها من بداية الصراع القضاء على كل حركات المقاومة، مشيرا إلى أن أمريكا يمكنها إيقاف الحرب على غزة.

يوجد عشرات آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عشرات الآلاف من الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء نتيجة الهيستيريا الإسرائيلية والجنون الذي دخلت فيه تل أبيب مع تواطؤ دولي أمام هذه الإبادة.

النشاط الدبلوماسي العربي قادر على لجم تل أبيب

وأكد أن النشاط الدبلوماسي العربي على الدوام قادر على لجم دولة الاحتلال عبر علاقاتها حول العالم، وعليها أن تنتقل الآن للمربع الآخر للضغط على الغرب بشكل أكبر، وكل الرهان الآن على الجامعة العربية التي جاءت قمتها متأخرة جدا.

ولفت إلى أن عدد الشهداء وصل الآن 8610 شهداء ونحو 20 ألف جريح، وهذه الأرقام لا تشمل الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، وفي كل دقيقة يزيد العدد.