نصائح من أمين الفتوى بدار الإفتاء حتى لا تتفاقم الخلافات الزوجية

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الخلافات بين الزوجين قد تقع وتصل في بعض الأحيان إلى ترك الزوجة لبيت زوجها، موضحاً: «لابد أن نقف هنا على مسألة ترك الزوجة لبيتها عند حدوث خلافات مع الزوج، وكثير من الأزواج نظراً لعدم فهمهم لطبيعة المرأة يعتقدون أنهم يلبون لزوجاتهم كل ما يحتاجون إليه، ولكن الواقع يقول غير ذلك».

«عبد السميع»: سؤال الزوج عن سبب ترك زوجته البيت دليل عدم فهمه لطبيعتها

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «تجد الزوج يتعجب من غضب زوجته وتركها البيت، ويشكو أنه رغم تلبيته لاحتياجات بيته من مأكل وملبس وغيره إلا أنها تركت البيت عند وقوع الخلاف، وهذا الزوج مؤكد لم يفهم طبيعة زوجته وأن كثير من النساء نفسيتها ضعيفة ولا تقوى على اتخاذ قرار، وبالتالي هو يعتقد مخطئاً أنَّه لبى لها كل ما تريده وتحتاج إليه، وهذا غير صحيح فهناك احتياجات نفسية لم يتم تلبيتها».

اجعل زوجتك تشعر أنها «ملكة متوجة»

وتابع أمين الفتوى، ناصحاً الأزواج بتفهم زوجاتهم خاصةً عندما يحدث خلاف، وأن يجعلها تشعر في بيتها أنها «ملكة متوجة»، قائلاً: «إذا جعلت زوجتك تشعر أن بيتها مملكتها لن تذهب لبيت أبيها الذي ستشعر فيه أنها فرد واحد مهما كانت معززة ومكرمة في بيت أبيها».