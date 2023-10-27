انطلاق فعاليات مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالبحر الأحمر.. المواعيد والأماكن

أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن بدء فعاليات مبادرة فحص المقبلين على الزواج لفحص الأمراض الوراثية والأمراض المعدية والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وكشف «العربي»، في بيان، أن فعاليات مبادرة الكشف الطبي على المقبلين على الزواج لفحص الأمراض الوراثية تقام في وحدة رعاية طفل الغردقة يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2 مساء، تحت إشراف الدكتور عادل فخري، مدير إدارة الأمومة والطفولة والمنسق العام للمبادرة.

إحالة المصابين بالأمراض إلى المستشفيات

وأشار إلى أنه في حالة توقيع الكشف الطبي على المقبلين على الزواج واكتشاف الإصابة بأي أمراض، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الآخر، بالإضافة إلى تعريفهما الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين.

سلبية فحوصات المقبلين على الزواج

ولفت إلى أنه في حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية وتعريفهم بخدمات التثقيف الصحي التي تتضمن المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.