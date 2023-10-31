جامعة الزقازيق تنظم جلسة عن تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري

استقبل الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، وفدا من بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وهم الدكتور حسن العشري ممثل المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأحمد عاطف ممثل بنك المعرفة المصري، وأحمد علاء عن كلاريفيت وبروكويست، وماهينور علي عقدة المدير الإقليمي للنشر والتدريب باميرالد.

تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، والدكتور نجلاء فتحي مدير وحدة المكتبة الرقمية ومستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء الجامعي.

الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية

وأعرب «الببلاوي» عن سعادته بمثل هذه الجلسات التعريفية حول روافد المعرفة المختلفة ومن أهمها بنك المعرفة المصري، مؤكداً أن تقدم أي أمة مرهون بالعلم والمعرفة والثقافة، مشيدا بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين، فضلا عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التحديات العالمية، بالإضافة إلى ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحي أهمية بنك المعرفة المصري كأحد أهم المبادرات الرئاسية لدعم التعليم والبحث العلمي في مصر، كما أشارت إلى أن بنك المعرفة المصري يوفر كمًا هائلًا من المعلومات والبيانات في مختلف التخصصات العلمية، مما يساهم في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم في مصر، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على بنك المعرفة المصري، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة للتعلم والتدريب.

كما أوضحت مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء الجامعي أن ورشة عمل اليوم جاءت في ضوء تنظيم جلسة تعريفية عن تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصري بالتعاون بين وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري ووحدة المكتبة الرقمية بجامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين وطلاب الدراسات العليا بجميع الكليات، وذلك بقاعة الندوات بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بمبني رئاسة الجامعة.

ومن جانبه أشار الدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية المعلومات والاتصالات إلى أن البرنامج التدريبي للورشة يتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تتعلق بكل ما يخص بنك المعرفة المصري، حيث تم عرض خدمات وحدة المكتبة الرقمية بالجامعات، وقواعد النشر بالدوريات الأجنبية العالمية، إلى جانب التعريف ببنك المعرفة وكيفية التسجيل على الموقع الخاص به.