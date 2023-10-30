جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن مصادر بنك المعرفة المصري

عقدت المكتبة الرقمية بجامعة بنها، بالتعاون مع وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، ورشة عمل عن بنك المعرفة المصري وذلك في إطار نشر ثقافة استخدام قواعد البيانات ببنك المعرفة المصري بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة وعلى مدار يومين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل نبيل مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة والدكتور محمد حلاوة مدير عام المكتبات بالجامعة، وأحمد عاطف مسئول بنك المعرفة المصري ، وحسن عشري مسئول بالمكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بالجامعة.

المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم

وأكدت جامعة بنها، في بيان، أن هذه الورشة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم وإتاحة الإنتاج الفكري لدور النشر العالمية لجميع المصريين، مشيرا إلى حرص الجامعة على نشر المعرفة بالمجتمع المصري، من خلال تدريب سنوي على مصادر المعلومات بنك المعرفي المصري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بجامعة بنها وذلك باعتبارها مصدر هام من مصادر التعلم وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطني من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

أهم وأحدث خدمات بنك المعرفة المصري

من جانبه قدم أحمد عاطف مسئول ببنك المعرفة المصري، عرضا تقديميا حول أهم وأحدث خدمات بنك المعرفة المصري والتعريف ببرامج التمويل المقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما قدم حسن عشري عرضا عن أهم الخدمات التي تقدمها وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات فيما يخص فحص إنتاج أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيات وكيفية الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني.

وتناولت ورشة العمل شرحا تفصيليا لقاعدة بيانات المتخصصة في المجال الطبي وكيفية الاستفادة من خدماتها التدريبية والعملية، كما تم عرض أهم الاستخدامات لقاعدة بيانات متعددة التخصصات والتي تتناول ما يقرب من 13 تخصصا علميا وأهم خطوات البحث داخل قاعدة البيانات.