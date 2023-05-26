أستاذ علم اجتماع: بنك المعرفة المصري من مظاهر الرقي والتقدم

قال الدكتور سعيد الصادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن التكنولوجيا ستظل متقدمة طوال الوقت، وتقدم الفائدة في الطب والاقتصاد والتعليم، لافتا إلى أن التوعية الإعلامية والتعليمية مهمة في استخدام التكنولوجيا، ونحن في عصر تكنولوجيا الاتصالات غير المحدودة.

إنشاء مصر لبنك المعرفة المصري

أوضح «الصادق»، خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» مع الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة الحياة، أن الانترنت أصبح أحد وسائل التعليم، وهو ما ظهر في إنشاء مصر لبنك المعرفة المصري، لافتا إلى أنه من مظاهر التقدم والرقي، فمن حق الجميع الوصول للمكتبات والجامعات والمنصات التعليمية.

سلوك الإنسان يتكون من الأسرة والمدرسة

أشار أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى أن تعميم الـ«أيباد» في المدارس أمر مهم، ولا بد من تطويره، موضحا أن سلوك الإنسان يتكون من الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسة الدينية والأصدقاء والجيران، ويجب أن تتعاون تلك المؤسسات في التنوير من أجل التكنولوجيا.