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«البنتاجون» تكشف عن تزويد إسرائيل بشحنات قذائف إضافية الأسبوع المقبل

كتب:

عمرو حسني
11:08 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
وزارة الدفاع الأمريكية

وزارة الدفاع الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، مساء اليوم الخميس، إنها تتعامل مع التهديدات ضد قواتها في المنطقة بجدية، حيث عززت وجود مقاتلاتها في أجواء المنطقة تحسباً لأي تهديد، كما كشفت عن تزويد إسرائيل بشحنات إضافية من القذائف الأسبوع المقبل.

التنسيق مستمر

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية: «ننسق لمزيد من الإجراءات لحماية قواتنا في المنطقة، واعترضنا 3 مسيّرات حاولت استهدافنا بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، كما تصدينا لمحاولة استهدافنا بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، ولا إصابات بمحاولة استهداف الحوثي لسفينة عسكرية أمريكية قرب اليمن».

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