رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«البنتاجون»: لا يمكن تأكيد استهداف القوات الأمريكية بالصواريخ قرب اليمن

كتب:

منتصر سليمان
11:06 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
البنتاجون

البنتاجون

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بأنه لا يمكن القول تحديدًا ما كانت الصواريخ التي تم اعتراضها وإسقاطها قرب اليمن، مساء اليوم الخميس، تستهدف السفينة الحربية الأمريكية، أم أنها كانت متجهة إلى أهداف في إسرائيل.

وأكد «البنتاجون»، أن سفينة حربية أمريكية اعترضت 3 صورايخ على الأقل، وعدد من الطائرات بدون طيار «مسيرات» قرب اليمن، وأشارت مصادر عسكرية أمريكية إلى أنه من المرجح أن هذه الصواريخ تم إطلاقها من جانب جماعة الحوثيين.

ووفق ما أوردت شبكة (CNN) لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه تلك الصواريخ، ومن الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على السفينة «يو إس إس كارني»، أو أطلقت باتجاه هدف آخر.

اقرأ المزيد:

تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة القديس بروفيريوس بحي الزيتون جنوبي غزة

الصحة الفلسطينية: خروج 6 مستشفيات و14 مركزاً عن الخدمة في غزة

برنامج الأغذية العالمي: الوضع مأساوي في غزة.. والقطاع تحت الحصار الشامل

خالد أبو بكر: قمة مصر للسلام تحظى بمشاركة دولية واسعة لخفض التصعيد في غزة

تفاصيل تأجيل حفل أنغام في دبي بسبب أحداث غزة