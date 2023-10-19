«البنتاجون»: لا يمكن تأكيد استهداف القوات الأمريكية بالصواريخ قرب اليمن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بأنه لا يمكن القول تحديدًا ما كانت الصواريخ التي تم اعتراضها وإسقاطها قرب اليمن، مساء اليوم الخميس، تستهدف السفينة الحربية الأمريكية، أم أنها كانت متجهة إلى أهداف في إسرائيل.

وأكد «البنتاجون»، أن سفينة حربية أمريكية اعترضت 3 صورايخ على الأقل، وعدد من الطائرات بدون طيار «مسيرات» قرب اليمن، وأشارت مصادر عسكرية أمريكية إلى أنه من المرجح أن هذه الصواريخ تم إطلاقها من جانب جماعة الحوثيين.

ووفق ما أوردت شبكة (CNN) لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه تلك الصواريخ، ومن الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على السفينة «يو إس إس كارني»، أو أطلقت باتجاه هدف آخر.