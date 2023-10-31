وكيل أول النواب: زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء كشفت 4 حقائق مهمة

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن كلمة وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة شمال سيناء، كشفت مجموعة من الحقائق المهمة في مقدمتها الحرص الحقيقي من مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا على الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها، وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.

مجلس النواب

وقال «سعد الدين» في تصريحات له، منذ قليل، إن الحقيقة الثانية تتمثل في استمرار جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على مواصلة تشييد المشروعات القومية العملاقة داخل أرض سيناء لتكون هذه المنطقة المهمة في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، مثمنا ما حققته مصر من مشروعات تنموية كبيرة ومشروعات البنية الأساسية من طرق وأنفاق ومحاور جعلت سيناء ترتبط ارتباطا حقيقيا بالوادي والدلتا بعد عقود طويلة من عدم الاهتمام بهذا الملف الذي يعد واحدا من أهم الملفات للحفاظ على الأمن القومي المصري وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى أرض سيناء.

القضية الفلسطينية

وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن الحقيقة الثالثة تمثلت في تمثيل كل التيارات السياسية والحزبية والشعبية في هذه الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الوزراء لسيناء وهو ما يؤكد حرص الـ105 ملايين مواطن على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، موجها التحية والتقدير لكل المصريين على دعمهم التام والحقيقي لسياسات الرئيس السيسي الداخلية والخارجية خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والتي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.

وقال إن الحقيقة الرابعة تتمثل في الدعم الكبير والتضحيات الضخمة التي قدمها ابطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لتحرير كل ربوع سيناء الغالية من براثن الإرهاب والإرهابيين، موجها تحية قلبية على إعلان شيوخ القبائل وجماهير وأهالي سيناء، خلال زيارة رئيس الوزراء دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل سيناء.

وأعرب المستشار أحمد سعد الدين، عن ثقته التامة في أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً خلال المرحلة المقبلة، مناشداً رجال الأعمال والاستثمار الوطنيين التوجه باستثماراتهم إلى سيناء بعد الحوافز التشجيعية التي قررتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاستثمار في سيناء.