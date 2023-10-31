عادل حمودة: نتنياهو نقطة تحول حادة ويرى أنه لا مكان للفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه في كل اتفاق وقعه اليهود يتم إحداث ثغرات تزيد بمرور الأيام ثم تحدث تراجعات واضحة جدا على غرار ما حدث في اتفاقية أوسلو.

اتفاقية أوسلو تضمنت سيطرة الشرطة الفلسطينية على غزة

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالنسبة إلى اتفاقية أوسلو، تضمنت أن تسيطر الشرطة الفلسطينية على غزة، ودخل ياسر عرفات غزة، والتقيت به وقال لي إنه كان يحلم بتحويل غزة إلى سنغافورة، ولكن ما حدث أنها تحولت إلى الصومال بسبب الفوضى».

وتابع الكاتب الصحفي: «الإسرائيليون قرروا أن ياسر عرفات لا يجوز له أن يستقل وأنه يجب أن يظل تحت وصايتهم، وأن يكون الأمن الفلسطيني في خدمة الأمن الإسرائيلي أو العكس، وبالتالي، بدأ عرفات يفقد صلاحياته وسلطاته ولم يكتمل الاتفاق».

حمودة: نحن أمام ظاهرة جديدة اسمها نتنياهو

وأكد: «نحن أمام ظاهرة جديدة اسمها نتنياهو، وهو نقطة تحول حادة جدا، فعندما نقرأ مؤلفاته نرى أنه يشكل جيلا جديدا بعد انتهاء جيل بن جوريون وديان، ويرى أنه لا مكان للفلسطينيين، وأن إسرائيل يجب أن تتمدد إلى الأمام كلما زادت قوتها، وبالتالي، فقد عمل على تقوية الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما يجعله يدك غزة بهذه الشراسة والعنف».