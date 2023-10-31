جريمة حرب جديدة.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدنيين يحتمون داخل قاعة أفراح في غزة

في جريمة حرب جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قاعة أفراح في غزة يستخدمها عشرات الفلسطينيين كملجأ في ظل القصف الوحشي المتواصل على القطاع.

الحكاية كما روتها وكالة الأنباء الفلسطينية، كانت عن لجوء عشرات النساء والأطفال والمسنين والشباب، لإحدى قاعات الأفراح، باحثين عن الأمان المعدوم في القطاع الذي يتعرض كل ركن فيه للقصف، هؤلاء لم يسلموا من الموت، لاحقتهم صواريخ الاحتلال الإسرائيلي لتتحول القاعة التي كانت سابقا تعج بالأفراج، لمكان مليئ بالحزن والدم والأشلاء.

الصالة كان تؤوي عشرات المدنيين

ونقلت «وفا» عن أحد الناجين الذين رافقوا الشهداء والجرحى، إن الصالة كان تؤوي العشرات، جرى تقسيمها من الداخل لزوايا صغيرة، كل زاوية تؤوي عائلة، واستهدفها الاحتلال بصاروخين أوقعا كل من فيها بين شهيد وجريح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها ارتفاع الشهداء إلى 8610، ووالمصابين إلى أكثر من 23 ألف جريح.