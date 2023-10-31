أعلنت الخارجية الفرنسية، وفاة طفلين فرنسيين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استهداف عمارتين سكنيتين في قصف لقوات الاحتلال

واستشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء في قصف لطيران الاحتلال استهدف عمارتين سكنيتين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها أن أكثر من 15 شهيدا تم انتشالهم من تحت الأنقاض إلى جانب عشرات المصابين، عقب تدمير طيران الاحتلال عمارة سكنية بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفًا أن عشرات من الجرحى والشهداء لا زالوا تحت الأنقاض.

كما ارتقى عشرات الشهداء وأصيب آخرون في قصف لعمارة ساق الله في المخيم ذاته.

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إذ ارتفع عدد الشهداء إلى 8610 شهداء، وأكثر من 23 ألف جريح منهم 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية وصل عدد الشهداء إلى 125 شهيدا و2050 جريحا.