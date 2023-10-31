النائب عفت السادات: حجم الاستثمارات في سيناء يقترب من تريليون جنيه

قال النائب عفت السادات رئيس حزب «السادات الديمقراطي» إن الأرقام والمشروعات الموجودة على أرض الواقع وحجم الاستثمارات في شمال سيناء يقترب من تريليون جنيه، ويجعلنا نشعر بأن خطط التنمية في شمال سيناء تمضي على قدمٍ وساق رغم صعوبة فترة محاربة الإرهاب.

أضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الاعلامي أسامة كمال، أن رئيس الوزراء حدد المشروعات التنموية الجديدة المرصود لها 360 مليار دولار، وهذا يعد رسالة لشعب سيناء أن الدولة مهتمة بتضحيات الناس الحافظة للأرض.

وأشار إلى أن الرسالة داخلية للشعب المصري، وإقليمية، بأن مصر عمود خيمة الدول العربية والمنطقة، ودولية بأنه لا حل لأي قضية في الشرق الأوسط إلا من بوابة مصر، ومصر فقط هي القادرة على صنع الفارق في هذه القضية.