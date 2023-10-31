المتحدث باسم الحكومة: سيناء في قلب التنمية المصرية

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن زيارة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كانت ستتم قبل ذلك ولكنها تزامنت مع الأحداث الجارية في غزة موضحًا أن زيارة اليوم، تعطي رسائل واضحة وصريحة على وضع سيناء بالنسبة لمصر قائلا :«سيناء ليست مجرد صحراء، وليست جزءا منفصلا عن مصر، بل هي في قلب التنمية المصرية».

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له نظرة حكيمة وثاقبة

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له نظرة حكيمة وثاقبة وعميقة متذ عام 2014، لأننا نواجه موجة إرهاب عاتية، وأطلق الرئيس مشروع التنمية في سيناء بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، لأن الأمن لا يتحقق إلا بالتنمية.

سيناء تعرضت للتهميش لفترة طويلة

وأوضح أن اليوم تم استعراض ما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية من خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمخطط القادم، وهي المرحلة الثانية لتنمية سيناء: «تدشين خطة التطوير الاستراتيجي التي تكمل مشروع التنمية.. سيناء تعرضت للتهميش لفترة طويلة منذ السنوات الماضية إلا أن هناك منذ 2014 كان هناك برنامجا قويا وواسع النطاق يتضمن العديد من المحاور».