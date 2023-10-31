فنانون: مشروعات التنمية والتطوير في سيناء تعود بالنفع على جميع الأهالي وفرصة مهمة للشباب

شارك فى مؤتمر إطلاق المرحلة الثانية من تنمية شبه جزيرة سيناء، اليوم، عدد من الفنانين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالوجود على أرض الفيروز، وأكدوا لـ«الوطن» أن مشروعات التطوير فرصة مهمة لشبابها وستعود بالنفع على جميع أهالى سيناء. وأبدى أمير كرارة سعادته البالغة بمشاركته، اليوم، فى جولة رئيس الوزراء بالمشروعات التنموية بشمال سيناء، مؤكداً أنه فخور بجهود الدولة فى القضاء على الإرهاب والحياة عادت لطبيعتها بعد تطهير الأراضى.

وكان أمير كرارة قد تألق بتجسيده شخصية الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، الذى استشهد بكمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام ٢٠١٧، وذلك فى الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، حيث حاز أداؤه للشخصية على إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

وأعرب أحمد العوضى عن سعادته بالمشروعات التنموية التى تم تدشينها فى سيناء خلال الأعوام الأخيرة، وأهالى سيناء يستحقون إقامة هذه المشروعات لهم، لأنها ستنعكس بالخير والفائدة لهم بشكل خاص ولمصر بشكل عام، مضيفاً أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً لسيناء على مدار الأعوام العشرة الأخيرة، لأن هذه المنطقة تستحق الاهتمام بها بكل تأكيد. وتابع: «شعرت بالسعادة عندما رأيت خطة تنمية سيناء، وأقول إن أهل سيناء يستحقون هذه المشروعات التى ستعود بالنفع عليهم وعلى مصر».

وقال كريم عبدالعزيز إنّه سعيد بزيارة شمال سيناء مع زملائه فى الوسط الفنى وبحضور رئيس مجلس الوزراء، فى هذا اليوم التاريخى.

وتابع: «أرض سيناء طاهرة، و95% من شهدائنا فى سيناء، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذا القرار العظيم بتطوير سيناء، ودائماً سيناء مصرية».

وأضاف أن تطوير وتنمية سيناء مهم ومفيد لجميع أهالى سيناء، حيث يعطى فرصاً لشباب المنطقة والأهالى للعمل والتنمية وتأسيس بنية تحتية قوية تقوم عليها أرض سيناء.