حكومة بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال

أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

مصر تدين استهداف مخيم جباليا

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابون أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال وقصفه المتواصل للمدنيين في غزة.