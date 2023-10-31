بنات غزة يشكرن محمد رمضان.. والأخير يرد

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام ظهرت فيه ثلاث بنات من أهل فلسطين يوجهن الشكر له على موقفه تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لها ضد الاحتلال.

محمد رمضان يشكر بنات غزة

وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو: «بنات غزة يا أشجع بنات الدنيا.. أنا اللي بشكركم على بطولتكم وصبركم أنتم مثال لكل بنت عربية شجاعة عاشقة لتراب وطنها.. ربنا يحفظكم وينصركم».

يذكر أن الفنان محمد رمضان حرص على دعم القضية الفلسطينية من خلال مشاركته بمجموعة من المنشورات عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.