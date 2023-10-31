ضياء رشوان: موقف مصر واضح تجاه غزة منذ الدقيقة الأولى للأحداث

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنَّ القضية الفلسطينية عادلة، وهو ما جعل موقفه قويا في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل ساعات قليلة أمام معبر رفح.

«رشوان»: لسنوات طويلة رأينا احتياج العدل

وأضاف «رشوان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «عبر سنوات طويلة رأينا العدل يتم اجتياحه، وأجيال كثيرة غابت، وإن كان ثمة شيء إيجابي في الأزمة الخطيرة الراهنة سيكون عودة الوعي».

الموقف المصري واضح من الأحداث الجارية

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «الموقف المصري واضح منذ الدقيقة الأولى للأحداث، فمصر لا تخشى فقط على أمنها القومي من نزوح وتهجير الأخوة الفلسطينيين، حتى أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلية الحربية أن مصر لا تريد تصفية القضية الفلسطينية، وفي الحقيقة، الدبلوماسية الرئاسية تكون حاسمة في مثل هذه المواقف».