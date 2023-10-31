محمود مسلم: الدول العربية نجحت في الضغط على الغرب.. والعالم كله الآن يرى ويعرف ما حدث بغزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن دخول المساعدات لقطاع غزة شهد جهدا مصريا وعربيا مشتركا للضغط على الدول التي تؤيد الاحتلال من أجل دخول هذه المساعدات.

ما يحدث في جباليا انتهاك للمدنيين

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «السطر الأخير»، المذاع على قناة «أبوظبي»، إن ما حدث في جباليا انتهاكات للمدنيين، والمجموعة العربية نجحت في الفترة الماضية بأن جعلت العالم يتعرف على ما يحدث في قطاع غزة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء تحدث اليوم أمام معبر رفح عن أهمية الدعم المصري للإخوة في فلسطين، وعدم قبول مصر لتصفية القضية الفلسطينية.

مسلم: كل حرب تحدث في فلسطين تقسم الدول العربية

وأوضح أن كل حرب تحدث في فلسطين، وأكبرها كان في 2008، تقسم الدول العربية والأنظمة والحكومات، وبرغم ما يحدث في الدول العربية إلا أن هناك مزايدات مستمرة من البعض، لافتًا إلى أن تأثير هذه المزايدات خطير خاصة أن هناك أجيالاً جديدة لا تعرف القضية الفلسطينية، ولا ينبغي تشويه عقولهم بشكل فج وكاذب.