محمود مسلم: دور مصر في القضية الفلسطينية لا يحتمل مزايدة.. والشائعات هدفها تشويه القضية

حذر الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، من وجود مزايدين يظهرون في كل الأزمات التي تصيب الدول العربية، ويمارسون نوعا من أنواع جلد الذات للدول العربية وخاصة تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السطر الأخير» المذاع على قناة «أبو ظبي»: «عدت منذ قليل من زيارة لمعبر رفح مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أبرز دور مصر في القضية الفلسطينية وجهودها في إحلال السلام والحفاظ على القضية برمتها برفض مساعي التهجير التي طرحها البعض»، مؤكدا خطورة الشائعات في مثل هذه الأزمات.

مسلم: هناك أجيال جديدة تتعرف لأول مرة على القضية الفلسطينية

وأضاف: «بالطبع هناك تأثير خطير خاصة وأن هناك أجيالا جديدة تتعرف لأول مرة على القضية الفلسطينية وتلوث عقولهم بكل فجاجة بسبب الشائعات».

وشدد مسلم على أن المسؤول يقع في أوقات كثيرة في موقف صعب، لكن الأصعب ما يٌكتب على منصات التواصل الاجتماعي من مزايدات من أطراف معروف أهدافها مثل جماعة الإخوان الخائنة التي لا تريد الخير لمصر والدول العربية، فضلا عن المزايدات من بعض الدول الإقليمية؛ كل هؤلاء يتبعون المزايدات الرخيصة.