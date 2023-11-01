رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 1-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:02 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مواليد برج العذراء بالاتبتعاد عن الاحتفالات والتجمعات، لكونه يحب العزلة وهو دائم القلق والانفعال الدائم، لكنه مليء بالطاقة والحيوية ومن أكثر الناس تمسكًا بالعادات والتقاليد وسريع في تقديم المساعدة، وحريص على المال والعاطفة.

ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي عامر منيب، لذا توضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 1-11-2023، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العذراء بأنه ربما تضطر لتأجل خططك المهنية، وهذا لا يعني فقدان صلاحياتها، فأنت تقوم حاليًا ببعض التغييرات التي تحسن من وضعك المهني خلال الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تتوقف عن التفكير السلبي، وعليك أن تثق بنفسك لتتقدم إلى الأمام، فهذا ما ينتظره منك الحبيب، واحرص على أن تكون على طبيعتك مهما كانت الظروف.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 31-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 31-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 31-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 31-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 31-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم صفية النجار