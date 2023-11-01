حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 1-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
صفية النجار
12:02 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
برج العذراء
يتميز مواليد برج العذراء بالاتبتعاد عن الاحتفالات والتجمعات، لكونه يحب العزلة وهو دائم القلق والانفعال الدائم، لكنه مليء بالطاقة والحيوية ومن أكثر الناس تمسكًا بالعادات والتقاليد وسريع في تقديم المساعدة، وحريص على المال والعاطفة.
ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي عامر منيب، لذا توضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 1-11-2023، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك.
حظك اليوم برج العذراء مهنيا
تخبرك الأفلاك يا برج العذراء بأنه ربما تضطر لتأجل خططك المهنية، وهذا لا يعني فقدان صلاحياتها، فأنت تقوم حاليًا ببعض التغييرات التي تحسن من وضعك المهني خلال الفترة المقبلة.
حظك اليوم برج العذراء عاطفيا
وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تتوقف عن التفكير السلبي، وعليك أن تثق بنفسك لتتقدم إلى الأمام، فهذا ما ينتظره منك الحبيب، واحرص على أن تكون على طبيعتك مهما كانت الظروف.