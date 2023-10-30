يتميز مولود برج العذراء بذاكرته القوية التي تؤثر عليه بالإيجاب في عمله، فضلا عن أنه يتكيف مع ضغوط العمل، ويستطيع تحمل الإرهاق.

كما أن مواليد برج العذراء واقعيين بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى أنه يخفي مشاعره عن الآخرين.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء تفاصيل حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30-10-2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم على الصعيد المهني، اليوم يساعدك على أن تنظم نفقاتك، ويلازمك التوفيق في التخطيط لمستقبلك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم على الصعيد العاطفي، اليوم يمنحك استعدادا لبدء فصل جديد من حياتك العاطفية.