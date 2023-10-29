يتميز مولود برج العذراء بشخصيته التقليلدية الروتينية وكره التجديد والتجربة، ويحب انتقاد مَن حوله وهو ما يجعل الكثير ينفرون منه، ويعشق النظام والسير وفقاً لقواعد محددة، وعلى الرغم من ذلك فإن من الصعب إرضاءه بسهولة لكثرة الانتقاد للمحيطين به، كما لا يثق فى الآخرين بسهولة.

ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي وعامر منيب، وتوضح «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج العذراء الأحد 29-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

عملك يسير بشكل طبيعي يا برج العذراء فلا توجد أحداث جديدة، وتنعم بمحبة من حولك وثقتهم بك، لذا استمر في ذلك، حتى تعمل في بيئة مهنية مستقرة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي علاقتك العاطفية لا تسير بشكل سليم بسبب إهمالك لحبيبك وعدم بحثك عما يفضله أو ما يتمناه، لذا فأنت تحصد نتيجة إهمالك وتقصيرك.