الاتحاد الأوروبي يحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

حذَّر الاتحاد الأوروبي من تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، الذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

سكان بعض التجمعات الفلسطينية تركوا منازلهم

وتابعت «القاهرة الإخبارية»: «الاتحاد الأوروبي أكد أن تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة، أجبر سكان بعض التجمعات الفلسطينية على ترك منازلهم، محذرا من أن الوضع قد يخرج في لحظة عن السيطرة، ويسبب معاناة لا توصف للمجتمعات المحلية».