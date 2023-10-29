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راغب علامة تضامنا مع أطفال غزة: «في حرب الكبار شو ذنب الطفولة!»

كتب:

ياسمين محمود
06:05 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
راغب علامة

راغب علامة

تضامن الفنان راغب علامة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة x مع أطفال غزة، والذين استشهدوا بالآلاف نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب راغب علامة قائلا: «في حرب الكبار.. شو ذنب الطفولة!، يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفاً مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت».

‏راغب علامة قتل الأطفال يدمي القلب

وأضاف علامة قائلًا: «أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة، ارحموا الأطفال!.. أوقفوا قتل الأطفال فوراً!».

‏واختتم علامة: لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر.. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبًا.

ليتفاعل جمهور راغب علامة معه مؤيدين رأيه، داعين الله أن ينصر القدس وشعبها ويحفظ أطفالها.

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