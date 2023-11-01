أماكن وأسعار مشروبات سبيرو سباتس.. ابحث عن المنتجات المصرية

بعد أن زادت الأصوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطعة المنتجات والمطاعم غير المصرية، التي تدعم شركاتها الأم قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الأراضي الفلسطنية وقطاع غزة، أصبح هناك حركة رواج كبيرة لدى المواطنين المصريين حول تشجيع المنتجات الوطنية والمصرية 100%، في جميع المنتجات من مشروبات وملابس ومأكولات، كان أبرزها شراء المياه الغزية المصرية المتمثلة فى منتجات شركة سبيرو سباتس للمياة الغازية بصفتها شركة مصرية خالصة، والتى أصبحت منتجاتها بديلة للمشروبات الغازية الأجنبية.

أماكن بيع سبيرو سباتس

بعد الإقبال الكبير من المواطنين على شراء مشروبات سبيرو سباتس، حرصت الشركة على زيادة الإنتاج ومنافذ التوزيع داخل القاهرة الكبري وفي جميع المحافظات، لمواجة الإقبال الكبير على عمليات الشراء، وتلبية احتياجات المواطنين من المشروبات الوطنية، لذا أصبحت مشروبات سبيرو سباتس، متوفرة بشكل كبير لدى المحلات والهايبرات الكبري فى جميع المحافظات ومحلات السوبر ماركت.

أسعار سبيرو سباتس

وتبلغ أسعار مشروبات سبيرو سباتس 8 جنيهات للزجاجة حجم 330 مللي، وهي متوفرة بنكهات الفواكة المختلفة، مثل الخوخ، الليمون، والأناناس، واليوسفي، والعنب والتفاح.