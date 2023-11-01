«الأعلى للجامعات» يعلن 4 خطوات لاستكمال معادلة الشهادات العلمية

أقر المجلس الأعلى للجامعات، طرح نظام إلكتروني لتقديم معادلة الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا؛ تنفيذا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي للتحول الرقمي، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية، ومن المتوقع استمرار افتتاح المزيد مـن الجامعات الخاصة والتوسع في أنشطتها التعليمية والبحثية خلال السنوات المقبلة ما ينتج عنه ضخ الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية في الاستثمار بهذا القطاع.

خطوات استكمال شهادة المعادلة

وحدد المجلس 4 خطوات لاستكمال معادلة الشهادات العلمية، وهي:

1- تتقدم المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 (جامعات ـ معاهد ـ أكاديميات) لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بطلب النظر في (موافقة على اللائحة / بدء الدراسة – تعديل لوائح – إضافة تخصصات جديدة – معادلة / تجديد معادلة الدرجات العلمية وغيرها (التى تمنحها بالدرجات العلمية المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون مرفقا به المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات المعادلة (5 نسخ من اللائحة الداخلية + C.D ـ 5 نسخ من الإمكانات المادية والبشرية - القرار الجمهوري أو الوزاري بالإنشاء والموافقة على بدء الدراسة – دراسة الجدوى في حالة بدء الدراسة) وما يفيد سداد المقابل المادي المحدد.

2- تجرى إحالة الموضوع إلى لجان القطاع المختصة للنظر والإفادة بالرأي، على أن تتولى اللجنة مراجعة وفحص الدرجة العلمية المطلوب معادلتها في ضوء المستندات المقدمة وكتابة تقرير تفصيلي عن الموضوع ينتهي بتوصية اللجنة بشأن الدرجة العلمية المطلوب معادلتها وتتحدد الخطوات التالية وفقا لهذه التوصية.

3- في حالة موافقة لجنة القطاع المختصة على المعادلة يتم عرض الموضوع على لجنة المعادلات، وفي حالة الموافقة يصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الدرجات العلمية بصفة عامة.

4- ويجرى إبلاغ الجهات المتقدمة للمعادلة بقرارات رئيس المجلس المشار اليها بعاليه.

ووجّه الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وفقاً لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، بالعمل على رقمنة دورة العمل بكل إدارات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات وتوفير الخدمات التي تقدمها أمانة المجلس بصورة إلكترونية توفر الوقت والجهد على الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا وتتماشى مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار في التعليم، وتوفير نظام إلكتروني لرقمنة دورة العمل في هذا الصدد كمرحلة أولى للجهات الخاصة والمرحلة الثانية للجهات الأكاديمية والجامعات الحكومية.

تسهيل إجراءات المعادلة للجامعات الخاصة والأهلية

وقال إن النظام الإكتروني الجديد يسهل إجراءات المعادلة للجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد الخاصة عـن طريق التقدم على موقع المجلس الأعلى للجامعات بشبكة الإنترنت.

وأوضح المجلس، أنه يجرى تحميل جميع المستندات اللازمة واللـوائح الداخلية والإمكانيات المادية والبشرية على المـوقع الإلكتروني وتجرى إحالة الموضوعات إلى لجان القطاع المختصة على أن يتابع كل مسؤول في الجامعة الموضوعات وخـط سيرها حتى يجرى الانتهاء منها مـن خلال هذا النظام.