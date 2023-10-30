439 شهيدا من قطاع التعليم العالي بفلسطين.. 85% منهم في غزة 

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، أن أعداد الشهداء من أسرة قطاع التعليم العالي في فلسطين بلغ 439 شهيدا منذ السابع من الشهر الجاري، منهم 427 طالبا و12 عاملاً، وأن 85% منهم في قطاع غزة، وفقما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

توقع بارتفاع الأعداد

وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أنه ومن المُرجَّح أن يكون العدد الفعلي أكبر نتيجة لاستمرار ارتكاب الاحتلال للمجازر والاعتداءات على مدار الساعة، ووجود أعدادٍ كبيرةٍ من الشهداء تحت الأنقاض في قطاع غزة.

مباني التعليم تضررت بشكل كامل

وأشارت إلى أن 11 من مباني التعليم العالي تضررت بشكل كامل أو جزئي، منها تسعة مباني في قطاع غزة، واثنين في الضفة الغربية.

ولفتت التعليم العالي الفلسطيني إلى أن العملية التعليمية تعطلت برمتها في 19 مؤسسة تعليم عالٍ في قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 88 ألف طالب من تلقي تعليمهم منذ بدء العدوان على القطاع، إضافة لتعطل التعليم الوجاهي في كل مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية والبالغ عددها 34 مؤسسة، والتي تضم أكثر من 138.8 ألف طالب، وذلك نتيجة صعوبة وخطورة تنقل الطلبة والعاملين بسبب حواجز الاحتلال واعتداءاته المستمرة.

وأوضحت أن هناك المئات من المعتقلين في الضفة الغربية وآلاف الجرحى في قطاع غزة من أسرة التعليم العالي، الذين يتعذر رصد أعدادهم حتى الآن بسبب الظروف الميدانية، مشيرة إلى أن المعلومات والأرقام الواردة في هذا البيان هي في تغيّر وارتفاع مستمر بسبب تواصل العدوان على قطاع غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس.