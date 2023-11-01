رؤساء جامعات يشرحون كيفية دخول الطلاب القدامى والجدد.. احتفظ ببطاقة الترشيح

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل داخل الكليات للفصل الدراسي الأول 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أنّ الجامعات ملتزمة بكافة الضوابط الخاصة بدخول الطلاب والخروج من وإلى الجامعات.

وأوضحت رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي يكون بكارنية الجامعة للطلاب القدامى، أما بالنسبة للطلاب الجدد أو من لم يتم استخراج الكارنيه الخاص به، يكون الدخول ببطاقة الترشيح وبطاقة الرقم القومي.

قواعد دخول الحرم الجامعي

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إن العمل داخل الكليات يسير بشكل منتظم، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لافتا إلى أنّ العملية التعليمية منتظمة في مختلف الكليات، وأن الدخول والخروج للحرم الجامعي يشترط إبراز الكارنية الخاص بالكلية أو بطاقة الترشح وبطاقة الرقم القومي، لمن لم يستخراج الكارنية الخاص به، مؤكدا أنه لم يتم منع الطلاب المتعثرين في سداد المصاريف من دخول الحرم الجامعي.

من جانبه، قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدراسة بمختلف الكليات منتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات، موضحا أنّ الجامعة تقدم دعم غير محدود للطلاب ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة سواء عيني أو مادي، وأنه لن يتم منع أي طالب متعثر من دخول الحرم الجامعي بسبب تعثره في سداد المصروفات الدراسية، والدخول للحرم الجامعي يكون بالكارنية للطلاب القدامى بالكليات وبطاقة الترشح والرقم القومي للطلاب الجدد.

فيما قال الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، إن الدخول للطلاب عبر البوابات الرئيسية يكون بكارنيه العام الدراسي الجديد، وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وأن الدراسة منتظمة في مختلف الكليات .