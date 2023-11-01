عضو بـ«التنسيقية»: استقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات مصر «إنسانية حقيقية»

ثمن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدور المصري في الأحداث اللإنسانية التي يعيشها أهالي غزة في فلسطين.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن القيادة السياسية منذ 7 أكتوبر من الشهر الماضي تبذل قصارى جهدها في احتواء التصعيد الإسرائيلي داخل قطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 8 آلاف شهيد بنسبة 73%من النساء والأطفال، وسط صمت من المجامع الدولية.

وأشاد بالدور المصري في استقبال الجرحى الفلسطينين عبر معبر رفح، ومرور سيارات إسعاف من مصر إلى غزة لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري بعد المجزرة الوحشية التي وقعت أمس.

استكمال علاج الجرحى الفلسطنيين في المستشفيات المصرية

وقال: «مصر تستكمل علاج الجرحي الفلسطنيين في المستشفيات المصرية، وهذه هي الإنسانية الحقيقية، وجهدها أمام العالم بأثره أمام استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة داخل قطاع غزة».

وشدد النائب عمرو درويش على أهمية حديث رئيس الوزراء وزيارته إلى العريش، والتأكيد على عدم التخلي عن متر واحد من هذه الأرض، موضحا أن عمليات التأمين داخل أراضي سيناء، لابد أن يصاحبها تنمية، وهذا ما تحقق بالفعل.