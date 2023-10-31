العاهل الأردني لبايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اتصال بين ملك الأردن وبايدن

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله التدهور الخطير للأوضاع في غزة.

التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار

وشدد العاهل الأردني، خلال الاتصال، طبقًا لبيان الديوان الملكي مساء اليوم، على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي.