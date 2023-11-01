متى يحق للمالك فسح عقد الإيجار؟.. تعرف على 5 حالات

متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار سواء في قانون الإيجار القديم أو الجديد؟، تساؤل يشغل بال الكثير من مالكي العقارات، لمعرفة الشروط التي تحق لهم حال اتخاذ هذا الإجراء من قبل المؤجر.

هذا التساؤل، أجاب عنه المحامي محرم لاشين، قائلًا إنّ هناك 5 حالات أساسية لفسخ عقد الإيجار سواء يخضع لقانون الإيجار القديم «القانون الاستثنائي» أو الجديد «القانون المدني»، موضحًا عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «فيس بوك»، هذه الحالات التي جاءت على النحو التالي:

5 حالات أساسية لفسخ عقد الإيجار

- عدم سداد القيمة الإيجارية، في أي من القانونين القديم أو الجديد.

- التأجير من الباطن أو التنازل عن العين للغير دون موافقة المالك في أي من القانونين.

- الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران أو عواميد حامية في العين أو العقار

تغيير الاستخدام دون موافقة المالك

- استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، مثل لعب القمار أو ممارسة الدعارة أو مثل هذه الأعمال، ولكن في الإيجار القديم لا بد من إثبات ذلك بحكم نهائي أولا ورفع دعوىة للإخلاء، بينما في القانون الجديد يجوز للمالك رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة.

- تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفي القانونين يجوز للمالك رفع دعوى الإخلاء مباشرة.