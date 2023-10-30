متى ينتهي عقد الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية؟.. محام يوضح

لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين من أصحاب العقارات والمحال التجارية المؤجرة بنظام العقود القديمة.. ويتساءل البعض من الملاك عن الحالة التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية.

قانون الإيجار القديم

وتوضح «الوطن» خلال التقرير الآتي، الحالة التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم بالأنشطة المستغلة للنشاط غير السكني، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي، إن قانون الإيجار القديم نص على أن يورث عقد الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية والأنشطة غير السكنية لمرة واحدة فقط، وذلك حفاظا على الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسرة المستأجر.

وأوضح الشطوري خلال تصريحات لـ«الوطن» قائلا إنه في 22 مارس الماضي أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا حسمت فيه النزاع القائم منذ سنوات طويلة في قانون الإيجار القديم في النشاط غير السكني «لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة أي ينتهي بوفاة الوريث الأول».

عقود الإيجار القديمة

وأشار المحامي إلى أنّ حكم محكمة النقص الأخير، انتهى إلى تعديل النص الآتي «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم»