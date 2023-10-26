عاجل.. «الوطن» تنشر وثيقة ملاك الإيجار القديم المقدمة إلى مجلس الوزراء

حصلت «الوطن» على الوثيقة الكاملة التي أعلن ملاك الإيجار القديم عن تقديمها اليوم الخميس، إلى رئاسة الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية والتي تضمنت عددا من الحلول المنطقية لأزمة الإيجار القديم من وجهة نظر الملاك دون الإضرار بحقوق الملاك والمستأجرين على حسب ما وصفه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحاته لـ«الوطن».

تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين

وتضمنت الوثيقة عددا من الحلول التي طرحها الملاك بخصوص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، حيث يتم تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وإخضاع كافة العلاقات الإيجارية للأحكام العامة في القانون المدني تدريجيا.

كما طالب الملاك في الوثيقة ضرورة تحرير العلاقة بين الملاك ومستأجري الشقق المغلقة، وطرحها في السوق العقارية من أجل المساعدة على توفير المعروض والمساهمة في تخفيض أسعار الشقق خلال الفترة المقبلة، لتعود بالنفع على الاقتصاد المصري، فضلا عن تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة إلى القيمة السوقية في تلك الفترة.

وجاءت باقي مطلبات التي تقدم بها ملاك الإيجار القديم في الأوراق التالية والتي جاءت كالتالي: