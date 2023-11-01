بعد 26 يوما من حرب غزة.. سيلينا جوميز: «الهاشتاج» لن يغير شيئا

تسببت المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا جوميز، في إحداث حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها وذلك على إثر منشور لها عبر خاصية ستوري بـ«إنستجرام»، في ظل القصف المستمر لقطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تداول هذا المنشور على قطاع واسع وصاحبته تساؤلات عن سبب تأخر سيلينا في الإشارة إلى ما يحدث في فلسطين، خصوصًا وأنها سفيرة نوايا حسنة لمنظمة اليونسيف.

وجاءت الإجابة كما سردتها سيلينا جوميز، دون أن تذكرة صراحة كلمة غزة، ولكنها اكتفت بالإشارة إلى أن قتل الأطفال وترويع الأبرياء وتعرض الأشخاص للقتل والتعذيب أمرًا مخيفًا، وشددت على ضرورة وقف العنف للأبد وتوفير الحماية للجميع.

ابتعاد سيلينا جوميز عن السوشيال ميديا منذ قصف غزة

وأشارت سيلينا جوميز، إلى أنها كانت قد قررت الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما يحدث الآن من جرائم عنف تجعل قلبها يشعر بالحزن، وتأكيدها أنها لم تلجأ إلى استخدام أي من الهشتاجات المتداولة، لأن ذلك لن يغير من الأمر شيء حسب وجهة نظرها.

أكثر من 430 مليون متابع

وتعد سيلينا جوميز، من أكثر النساء متابعة على «إنستجرام»، إذ بلغ عدد متابعيها على نحو 430 مليونا من مختلف أنحاء العالم، وتم اختيارها عام 2020 باعتبارها من أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم.