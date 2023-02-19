سيلينا جوميز: منصات التواصل الاجتماعي «سامة».. و«تيك توك» أقل عدائية

كشفت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، أنها تفضل الاستعانة بأحد الأشخاص لإدارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب التعليقات السلبية التي قد تواجها من مستخدمي تلك المنصات، قائلة: «لقد مررت بوقت عصيب في الانفصال ولم أرغب في رؤية أي من التعليقات ليس بالضرورة عن العلاقة، ولكن حتى الآراء، وأعرف أن سيكون هناك الآلاف من التعليقات اللطيفة، لكن عقلي يذهب مباشرة إلى التعليق اللئيم».

وتابعت سيلينا جوميز في حوارها مع مجلة «فانتي فير»، عن قرار عدم استخدام «إنستجرام» تحديدا، «كنت أبكي باستمرار، كان لدي قلق باستمرار ولم يعد بإمكاني القيام بذلك بعد الآن، لقد كان مضيعة لوقتي، لشيء الوحيد الذي أملكه على هاتفي هو (تيك توك) لأنني أجده أقل عدائية».

سيلينا جوميز: وضعت نظاما للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي

وأضافت سيلينا جوميز: «هناك أشياء رائعة حول وسائل التواصل الاجتماعي التواصل مع المعجبين، ومعرفة مدى سعادتهم وحماستهم، ولكني أنشأت نظاما حيث يتم تصفية تلك التعلقات من خلال فريقي وإرسالها لي، وعندما أرغب في نشر شيء أرسله إلى مساعدي ليقوم بذلك».

سيلينا جوميز عن انتقادات زيادة وزنها: لست عارضة أزياء

وردت سيلينا جوميز على الانتقادات التي وجهت لها بعد ظهورها الأخير في حفل توزيع جوائز جرامي، بسبب زيادة وزنها، في بث عبر حسابها على «تيك توك» قائلة إن تلك التغيرات بسبب الدواء الذي تتناوله لعلاج مرض الذئبة.

وتابعت المغنية والممثلة الأمريكية: «أنا لست عارضة أزياء ولا اهتم لانتقادات الناس لجسدي أو لأي شيء أخر، أفضل أن أكون بصحة جيدة وأعتني بنفسي، أدويتي مهمة وأعتقد أنها تساعدني بشكل جيد».